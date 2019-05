I Talebani hanno attaccato la sede della polizia a Pul-e-Khumri, in Afghanistan

C’è stato un attentato rivendicato dai Talebani alla sede della polizia a Pul-e-Khumri, città nella provincia di Baghlan, nel nord dell’Afghanistan. È stato compiuto da un attentatore suicida che si è fatto esplodere in un’auto, facilitando l’ingresso nella struttura di attentatori armati: sia i Talebani che il consiglio provinciale di Baghlan hanno confermato che gli scontri sono ancora in corso. Il numero di morti e feriti non è chiaro e ci sono notizie molto confuse: al Jazeera parla di 20 feriti, il Gulf Times di 40, BBC cita fonti ospedaliere per cui le persone morte o ferite gravemente sono 40.