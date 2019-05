L’Ajax ha vinto la 101ª edizione della Coppa d’Olanda

L’Ajax ha battuto 4-0 il Willem II nella finale di Coppa d’Olanda aggiudicandosi la 101ª edizione del torneo nazionale olandese. Allo stadio de Kuip di Rotterdam non c’è stata partita. L’Ajax è andato in vantaggio verso la fine del primo tempo con il difensore Daley Blind e ha raddoppiato un minuto dopo con il centravanti Klaas-Jan Huntelaar. Il Willem II non è riuscito a reagire e nel secondo tempo, a venti minuti dalla fine, ha subito il terzo gol, segnato ancora da Huntelaar. Cinque minuti dopo il gol del terzino Rasmus Kristensen ha chiuso definitivamente l’incontro. Per l’Ajax è la diciannovesima vittoria in Coppa d’Olanda e soprattutto il primo trofeo di una stagione che potrebbe concludersi con il cosiddetto triplete. La squadra allenata da Erik ten Hag è infatti prima in campionato a pari merito con il PSV Eindhoven, ma ha il vantaggio della differenza reti: le basterà quindi mantenere la posizione nelle ultime due giornate per tornare a vincere il titolo dopo cinque anni. In Champions League, invece, questa settimana giocherà la semifinale di ritorno contro il Tottenham dopo aver vinto 1-0 all’andata.