Almeno quattro persone sono state ferite da una betoniera uscita di strada a Roma

Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – da una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto un malore mentre era alla guida. La Repubblica scrive che i feriti sono stati portati in ospedale e sono tutti in codice rosso, ma nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita. Secondo ANSA, prima di fermarsi la betoniera ha investito circa 20 auto. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia, che sta facendo i rilievi del caso.

#Roma, si indaga sulle cause della carambola innescata da una #betoniera contromano. Attimi di terrore nel quartiere Casilino. Cinque persone sono state ricoverate in codice rosso, tra cui l'autista, e altre quattro sono ferite in modo non grave → https://t.co/Zo27TU7G7W pic.twitter.com/3VFyLu3UOi — Rainews (@RaiNews) May 3, 2019