Silvio Berlusconi è in terapia intensiva dopo essere stato operato per una occlusione intestinale

Silvio Berlusconi si trova in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo che nella serata di ieri era stato operato per una occlusione intestinale, cioé l’arresto del transito intestinale delle feci e dei gas. Berlusconi è stato ricoverato ieri e alle 19.30 è entrato in sala operatoria, dalla quale è uscito dopo circa un paio di ore. Il Corriere della Sera parla della «prospettiva di almeno altri tre giorni d’ospedale». Già nella serata di ieri e ancora prima dell’intervento, Berlusconi aveva scritto: «Grazie a tutti per l’affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale».