Le notizie in apertura sui principali quotidiani di oggi sono diverse: alcuni si occupano dello stupro di una donna a Viterbo da parte di due esponenti di Casa Pound e delle polemiche politiche sul partito neofascista, altri ipotizzano possibili intese future fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Repubblica apre sui dati su giovani e lavoro, in occasione del primo maggio, il Manifesto titola sulla vittoria del Partito Socialista nelle elezioni politiche in Spagna, il Giornale segue la vicenda del sottosegretario Siri e dell’incontro per ora rinviato con il presidente del Consiglio Conte, il Fatto intervista il ministro dell’Economia Tria, e il Mattino e il Giornale di Sicilia commentano i risultati delle elezioni amministrative in alcuni comuni siciliani.