Chi ci sarà al concerto del primo maggio a Roma

Come ogni anno, il primo maggio – oltre a festeggiare la Festa del lavoro – a Roma si terrà anche il consueto – e criticato, e preso in giro – concertone organizzato dai maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL, in piazza San Giovanni. Anche quest’anno conducono Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale. Il concerto inizierà intorno alle 15 di pomeriggio, anche se molto probabilmente le prime esibizioni inizieranno alle 16, e andrà avanti fino a mezzanotte. Verrà trasmesso in diretta su Rai Tre e su Rai Radio2. Il 23 aprile durante una conferenza stampa la Rai ha confermato gli artisti che si esibiranno il primo maggio:

Achille Lauro, Anastasio, Bianco ft Colapesce, Canova, Carl Brave, Coma_Cose, Daniele Silvestri, Dutch Nazari, Eman, Eugenio In Via Di Gioia, Ex-Otago, Fast Animals And Slow Kids, Fulminacci, Gazzelle, Ghali, Ghemon, Izi, La Municipàl, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lemandorle, Manuel Agnelli ft Rodrigo D’Erasmo, Motta, Negrita, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Omar Pedrini, Orchestraccia, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Subsonica e The Zen Circus.