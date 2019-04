Una frana ha coperto di fango un accampamento in cui stavano dormendo almeno 54 minatori di una miniera di giada nello stato Kachin, in Myanmar: per ora sono stati recuperati tre corpi, tutti gli altri sono dispersi. La polizia ha detto che la frana ha creato un “lago di fango”, che ha travolto anche 40 veicoli. Le frane nelle miniere di giada sono frequenti in Myanmar, dove uccidono decine di persone ogni anno.