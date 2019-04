Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: Repubblica, il Messaggero e la Nazione titolano sullo scambio di accuse fra il ministro dell’Interno Salvini e il sindaco di Roma Raggi sullo stato della città, il Corriere della Sera e Libero si occupano dei possibili arrivi di profughi dalla Libia a causa dei combattimenti, la Stampa ipotizza un’alleanza fra Fratelli d’Italia e Lega dopo le elezioni europee, il Fatto segue l’indagine sulla sanità in Umbria, mentre il Giornale parla di discussioni al TG1 fra il direttore e un suo vice. I giornali sportivi titolano sulla vittoria dell’Inter con il Frosinone e sull’attesa per il ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Juventus e Ajax, in programma domani.