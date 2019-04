Nel sud di Roma ci sono traffico intenso e grandi disagi a causa della chiusura di un pezzo di via Cristoforo Colombo

Da mercoledì sera il Comune di Roma ha chiuso via Cristoforo Colombo tra l’incrocio con via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico, nel sud di Roma, a causa della tappa romana del gran premio di Formula E, campionato mondiale di automobilismo con macchine ad alimentazione elettrica, che si correrà sabato. La chiusura ha provocato traffico intenso e grandi disagi in tutte le grandi strade nel sud e nel sudovest della città, aggravato anche da due incidenti stradali avvenuti in mattinata. Sempre questa mattina un bambino di 11 anni, asmatico, è morto in seguito a una crisi respiratoria perché i soccorsi, apparentemente per via del traffico, non sono arrivati in tempo. La procura di Roma ha aperto un’indagine per il reato di omicidio colposo in merito alla morte del bambino.

C’è molto traffico anche nelle zone di EUR e Laurentina. La chiusura di quel pezzo di via Cristoforo Colombo, una delle vie principali di Roma, proseguirà fino alle 5.30 di lunedì mattina.