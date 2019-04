Vincenzo Montella torna ad allenare la Fiorentina

La Fiorentina ha ingaggiato Vincenzo Montella come sostituto di Stefano Pioli, l’allenatore con cui la squadra aveva iniziato la stagione, dimessosi martedì in contrasto con la società dopo gli ultimi deludenti risultati. Montella tornerà ad allenare la Fiorentina a quattro anni dalla sua ultima stagione a Firenze e dopo le esperienze con Sampdoria, Milan e l’ultima in Spagna con il Siviglia. Montella ha firmato un contratto valido fino al 2021 e troverà la Fiorentina decima in classifica e in procinto di giocare la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Verrà presentato questa sera alle 18.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.