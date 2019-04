Le partite della 31ª giornata di Serie A

La trentunesima giornata del campionato di Serie A inizia oggi con tre anticipi: Parma-Torino, Juventus-Milan e Sampdoria-Roma. È il primo turno in cui la Juventus può aggiudicarsi matematicamente la vittoria dello Scudetto, ma non dipenderà soltanto da lei: è infatti indispensabile che oggi batta il Milan e che domenica sera il Napoli perda in casa contro il Genoa. Il Napoli tuttavia ha già perso nel turno infrasettimanale contro l’Empoli. Un’altra sconfitta, peraltro in casa, sembra improbabile. Oltre a Napoli-Genoa domenica sono in programma anche Inter-Atalanta e Lazio-Sassuolo. La trentunesima giornata si concluderà poi lunedì con il posticipo Bologna-Chievo.

Sabato

15.00

Parma-Torino [Sky]

18.00

Juventus-Milan [Sky]

20.30

Sampdoria-Roma [Dazn]

Domenica

12.30

Fiorentina-Frosinone [Dazn]

15.00

Cagliari-Spal [Sky]

Udinese-Empoli [Dazn]

18.00

Inter-Atalanta [Sky]

Lazio-Sassuolo [Sky]

20.30

Napoli-Genoa [Sky]

Lunedì

20.30

Bologna-Chievo [Sky]

La classifica della Serie A dopo trenta giornate:

1) Juventus 81

2) Napoli 63

3) Inter 56

4) Milan 52

————————————

5) Atalanta 51

6) Lazio 48*

7) Roma 48

————————————

8) Torino 48

9) Sampdoria 45

10) Fiorentina 39

11) Sassuolo 35

12) Parma 33

13) Genoa 33

14) Cagliari 33

15) Spal 32

16) Udinese 29*

17) Empoli 28

————————————

18) Bologna 27

19) Frosinone 20

20) Chievo Verona 11**

* Una partita in meno

** Penalizzazione di 3 punti

La classifica dei marcatori:

1) Fabio Quagliarella (Sampdoria) 21

2) Krzysztof Piatek (Milan) 20

3) Duvan Zapata (Atalanta) 20

4) Cristiano Ronaldo (Juventus) 19

5) Arkadiusz Milik (Napoli) 16

6) Ciro Immobile (Lazio) 13

7) Francesco Caputo (Empoli) 13

8) Andrea Petagna (Spal) 12

9) Andrea Belotti (Torino) 12

10) Josip Ilicic (Atalanta) 11