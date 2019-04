Le previsioni meteo per domani, sabato 6 aprile

Le previsioni meteo per sabato non saranno belle come uno spera che siano durante il weekend, ma visto il tempo autunnale di questa settimana meglio accontentarsi: perlopiù sarà nuvoloso in tutte le regioni, con qualche sporadica pioggia sulle isole, di pomeriggio, e nel Centro-Sud e nel Nord-Ovest, di notte. Non sarà una giornata da godersi passeggiando in un parco – tranne forse in Abruzzo – ma almeno nella maggioranza delle regioni si starà all’asciutto.

Previsioni meteo per Milano

Il cielo di Milano, sabato, sarà coperto tutto il giorno dalle nuvole. La temperatura massima sarà di 16 gradi, ma c’è da scommettere che non saranno 16 gradi confortevoli visto che non ci sarà neanche un raggio di sole. È prevista pioggia verso le 23, perciò evitate i locali affollati in cui si usa bere in piedi, fuori.

Previsioni meteo per Roma

La giornata di sabato, a Roma, partirà bene: sole pieno la mattina, fino alle 14. Poi un po’ si guasterà e ci saranno annuvolamenti, ma per fortuna non è prevista pioggia e comunque le temperature saranno clementi: la massima si aggira intorno ai 20 gradi.