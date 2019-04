Le previsioni meteo per domani, venerdì 5 aprile

Le previsioni meteo per venerdì saranno buone per alcune regioni e pessime per altre: la mattina sarà soleggiato nel Nord-Ovest, nel Centro e in Sardegna, mentre pioverà nel Nord-Est e nel Sud. Poi, nel pomeriggio, migliorerà un po’ ovunque tranne in Calabria, in Sicilia e in Friuli Venezia Giulia, ma smetterà gradualmente anche in queste regioni di sera e di notte. Le temperature massime saranno tutte intorno ai 15-17 gradi, quindi non è ancora tempo di mettere via le giacche, meglio se impermeabili per ogni evenienza.

Previsioni meteo per Roma

Venerdì la giornata a Roma sarà soleggiata tutto il giorno tranne la mattina presto, quando ci saranno nuvole e foschia. Poi dalla tarda mattinata fino a notte inoltrata ci sarà cielo sereno e assenza di vento.

Previsioni meteo per Milano

La giornata a Milano di venerdì sarà serena tutto il giorno, con massima di 18 gradi nel pomeriggio e minime piuttosto basse la mattina presto. Non ci sarà vento, quindi potrete indossare giacche leggere ma che vi proteggano dal freddo mattutino.