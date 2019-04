Le foto della prima di “Game of Thrones” a New York

Ieri a New York c’è stata la prima dell’ultima stagione di Game of Thrones, l’attesissima serie tv che inizierà inizierà il 14 aprile e finirà il 19 maggio, dopo sei episodi. C’erano un po’ tutti, a partire dai protagonisti delle ultime stagioni come Emilia Clarke (Daenerys Targaryen ), Kit Harington (Jon Snow), Maisie Williams (Arya Stark) Peter Dinklage (Tyrion Lannister) e Sophie Turner (Sansa Stark), fino ai tanti che nel corso delle stagioni sono morti – SPOILER! – come Jason Momoa (Khal Drogo), Natalie Dormer (Margaery Tyrell), Pedro Pascal (Oberyn Martell), Sean Bean (Ned Stark) e Kristian Nairn (Hodor).

Sono passati più di 600 giorni dall’ultimo episodio della settima stagione e ne sono passati quasi tremila dal primo della prima, andato in onda nell’aprile 2011, quindi è normale che siate un po’ confusi: qui c’è un riassunto stagione per stagione.