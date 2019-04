La polizia brasiliana ha ucciso 11 persone che stavano per far esplodere due sportelli bancomat di Guararema, a circa 60 chilometri da San Paolo. La polizia ha detto che le persone coinvolte nella tentata esplosione erano 25 e che uno dei due sportelli si trova fuori da una banca che è accanto a una stazione di polizia. La polizia ha detto che le persone che volevano far esplodere i bancomat avevano cinque veicoli blindati ed erano armate con fucili di grosso calibro. Gli agenti sono arrivati prima che i rapinatori potessero far esplodere gli sportelli bancomat e ha quindi inseguito i rapinatori, alcuni dei quali erano entrati in una casa prendendo alcune persone in ostaggio. Gli assalti alle banche e agli sportelli bancomat sono piuttosto diffusi in Brasile e già nel dicembre 2018 erano state uccise 14 persone in un contesto simile.