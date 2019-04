Secondo diversi giornali americani Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones, sarà operato al cuore

Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones, sarà operato al cuore questa settimana, scrivono il Drudge Report, il New York Post e Rolling Stone. Secondo il Drudge Report, l’operazione avverrà a New York questo venerdì, mentre il New York Post scrive che le sue fonti hanno spiegato che non si tratta di un’operazione invasiva: il sito parla dell’installazione di uno stent, un piccolo tubicino che serve a sorreggere le pareti di una coronaria. La scorsa settimana il tour nordamericano della band, che avrebbe dovuto tenersi tra il 20 aprile e il 29 luglio, era stato rinviato. Non è ancora chiaro quanto ci vorrà perché Jagger torni in condizioni di esibirsi.