Il prestigiatore americano David Blaine è indagato a New York per violenza sessuale

La polizia di New York ha confermato che il prestigiatore americano David Blaine è indagato per violenza sessuale, rispondendo a un’anticipazione pubblicata dal sito Daily Beast. Secondo le fonti del sito, rimaste anonime, una delle due donne che hanno accusato Blaine avrebbe detto che il prestigiatore la aggredì nel suo appartamento di Manhattan nel 1998. Secondo il Daily Beast, anche un’ex modella aveva accusato Blaine di averla stuprata nel 2004 a Londra, ma la polizia non aveva poi ritenuto di proseguire con le indagini.

Blaine, 45 anni, è uno dei più noti prestigiatori al mondo, famoso per essere rimasto sospeso in una gabbia di vetro sopra al Tamigi per 40 giorni nel 2003 o per essersi fatto seppellire per sette giorni senza cibo e acqua.