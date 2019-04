La Camera ha approvato l’emendamento sul “revenge porn”

La Camera dei Deputati ha approvato con 461 voti a favore e nessuno contrario un emendamento al disegno di legge “Codice rosso” che introduce il cosiddetto reato di revenge porn, cioè la pratica di diffondere immagini e video privati senza il consenso della persona interessata. L’emendamento, che è stato presentato in Commissione Giustizia dalla relatrice Stefania Ascari, è stato votato dopo il raggiungimento di un accordo tra maggioranza e opposizioni, con queste ultime che hanno rinunciato a presentare sub emendamenti. La scorsa settimana lo stesso emendamento era stato proposto da Forza Italia al Partito Democratico e Liberi e Uguali, ma era stato bocciato dai voti contrari di Lega e Movimento 5 Stelle. Ne erano nate molte proteste e critiche, tanto che il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio aveva annunciato un cambio di linea in vista della discussione in aula questa settimana.

Il revenge porn è una pratica che esiste ormai da molti anni, e che è finita periodicamente sui giornali per alcuni gravi casi di cronaca: il più noto in Italia è quello che aveva riguardato Tiziana Cantone, 31enne napoletana che si era uccisa nel 2016 dopo che alcuni suoi video sessuali privati, diffusi senza il suo permesso, erano stati molto condivisi online. L’emendamento approvato oggi riempie un vuoto normativo italiano introducendo un nuovo tipo di reato: chiunque invii, pubblichi o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate, è punibile con la reclusione da 1 a 6 anni e multe che vanno da 5mila a 15mila euro. Per ora, però, è stato approvato soltanto l’emendamento, e manca ancora l’approvazione dell’intero ddl.

La pena aumenta se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata sentimentalmente alla persona offesa, e viene aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi a danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o a danno di una donna in stato di gravidanza. L’emendamento è stato presentato durante le discussioni su un ddl governativo che punta a rendere più rapide le indagini sui casi di violenza sulle donne.

La Lega aveva annunciato anche di voler proporre un emendamento che introducesse una forma di castrazione chimica per i condannati per reati sessuali. La ministra per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno aveva spiegato che avrebbe previsto tre condizioni: «che il reo lo accetti, che ci sia il consenso informato, che il trattamento non sia irreversibile». La stessa Bongiorno ha però poi detto che l’emendamento è stato ritirato, perché il M5S non lo condivide.