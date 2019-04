Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrein di Formula 1

Lewis Hamilton, pilota inglese della Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Bahrein di Formula 1, seconda gara del Campionato mondiale, corsa domenica sera sul circuito di Manama. Hamilton ha ottenuto la prima vittoria stagionale grazie ai problemi avuti dalla Ferrari di Charles Leclerc, in prima posizione fino a pochi giri dal termine ma poi rallentata improvvisamente da problemi al motore. Leclerc ha quindi dovuto percorrere gli ultimi giri a velocità ridotta, facendosi superare prima da Hamilton e poi dall’altro pilota Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas, che grazie alla seconda posizione ha mantenuto il primo posto in classifica generale con un punto in più di Hamilton. Il compagno di squadre di Leclerc, Sebastian Vettel, ha invece concluso la gara al quinto posto dopo un testacoda e la successiva perdita in corsa dell’alettone anteriore.