I Rolling Stones hanno cancellato le loro date del tour negli Stati Uniti e in Canada per problemi di salute di Mick Jagger

Il gruppo rock britannico dei Rolling Stones ha annunciato la cancellazione delle date del suo tour in Canada e negli Stati Uniti, a causa delle condizioni di salute di Mick Jagger che richiederanno alcuni “trattamenti medici”. Jagger, che ha 75 anni ed è lo storico frontman dei Rolling Stones, ha detto di essere “distrutto” all’idea di dover rinviare il tour, ma ha promesso di tornare il prima possibile per recuperare le date. In un comunicato del gruppo si legge che: “A Mick è stato consigliato dai dottori di non partecipare al tour, perché ha bisogno di assistenza medica. […] Secondo i medici, Mick potrà recuperare completamente e tornare sul palco il prima possibile”. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019