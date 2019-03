Domani ci sarà brutto tempo in varie parti d’Italia, soprattutto al Sud; al Centro e al Nord sarà nuvoloso e le temperature si manterranno attorno ai 14-15 gradi di massima, quindi sarà abbastanza fresco: non vi vestite troppo leggeri. Pioverà molto soprattutto di mattina e in quasi tutte le regioni del Sud: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Di pomeriggio e di sera migliorerà leggermente ma in Puglia e in Calabria continuerà a piovere.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma domani sarà una giornata parzialmente nuvolosa, ma senza pioggia. Le temperature massime arriveranno a 18 gradi, ma ci sarà un forte vento per tutto il giorno.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano domani sarà sereno praticamente tutto il giorno, ma le temperature si abbasseranno rispetto ai giorni scorsi: non andranno mai oltre i 15 gradi e la mattina presto ce ne saranno 6.