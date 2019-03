È stato chiesto l’ergastolo per Norbert Feher, conosciuto sui giornali italiani come “Igor il russo”

Il pubblico ministero del tribunale di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Norbert Feher, l’uomo serbo sospettato di tre omicidi in Spagna e di due in Italia, conosciuto sui giornali italiani come “Igor il russo”, nonostante non si chiami Igor e non sia russo. Feher è detenuto in Spagna e ha partecipato all’udienza del tribunale di Bologna, dove è imputato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, nell’aprile del 2017. Feher fu arrestato in Spagna nel dicembre 2017, dopo diversi mesi di latitanza. Il processo si sta svolgendo con rito abbreviato ed è stata rigettata una richiesta per una nuova perizia psichiatrica su Feher.