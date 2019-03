I marchi di moda più cercati in Italia, regione per regione

Lyst, negozio online e motore di ricerca internazionale dedicato alla moda di lusso, ha pubblicato uno studio che raccoglie dati sulle ricerche online e gli acquisti fatti da 2 milioni di utenti italiani, che hanno potuto scegliere tra 12.000 negozi online e siti di e-commerce messi a disposizione da Lyst, che ha aperto in Italia nell’ottobre 2018 e che aggrega prodotti dai principali negozi online, dai siti dei marchi di lusso (come Prada, Gucci, Armani) e dagli e-commerce di moda come Yoox, Net-a-Porter, Farfetch e Amazon. Lyst ha anche disegnato due mappe che mostrano le marche più cercate regione per regione: tra le donne la più cercata è Gucci, in quattro regioni (Lombardia 32%, Lazio 21%, Puglia 19%, Calabria 15%); in Piemonte il 43% delle ricerche riguarda Celine e in Sicilia il 45% riguarda Alexander McQueen; Prada è la più cercata nelle Marche, Michael Kors in Campania e in Basilicata, mentre il marchio di streetwear milanese Off -White, disegnato da Virgil Abloh, è al primo posto in Toscana e in Friuli Venezia Giulia.

Gli uomini hanno cercato soprattutto marchi sportivi e di streetwear, come Marcelo Burlon in Campania (il 63%), Nike in Basilicata (45%), Off-White in Toscana (32%) e Stone Island in Liguria (24%), mentre Gucci è la più cercata in Lazio (22%), in Lombardia (17%) e in Abruzzo (20%). Balenciaga, soprattutto grazie alle ugly-sneaker, le scarpe da ginnastica tozze che ricordano quelle degli anni Novanta, va bene in Puglia e in Friuli Venezia Giulia; in Piemonte vince il classico Burberry, con il 28% delle ricerche.

Lyst segnala che le cose più cercate – tra abiti e accessori – sono le sneaker, sia per gli uomini che per le donne. La classifica femminile prosegue con due tipi di borse, le giacche e gli abiti, mentre quella maschile con giacche, magliette, felpe e cinture.