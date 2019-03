Da oggi l’azienda di moda Levi Strauss tornerà ad essere quotata in borsa, dopo più di 30 anni. La società, famosa per i suoi jeans, è stata valutata circa 6.6 miliardi di dollari e la maggior parte dei guadagni derivanti dalla vendita iniziale delle azioni sarà distribuita tra i suoi attuali azionisti. Levi Strauss, fondata nel 1873, è ancora controllata dalla famiglia del suo fondatore: nel 1971 la società fu quotata per la prima volta in borsa, ma la famiglia che la controlla decise nel 1985 di ricomprare tutte le azioni e tenerne il controllo.