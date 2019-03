Per tutti i giornali di oggi la notizia in apertura riguarda la nave Mare Jonio della ong italiana Mediterranea, arrivata ieri a Lampedusa dove ha sbarcato i 49 migranti che aveva raccolto al largo delle coste della Libia ed è stata messa sotto sequestro dalla Guardia di Finanza, e la richiesta del ministro dell’Interno Salvini che vengano arrestati i componenti dell’equipaggio. Fanno eccezione il Corriere della Sera, che apre con un articolo del presidente cinese Xi Jinping alla vigilia della sua visita in Italia, e il Fatto, che segue ancora la vicenda della morte di Imane Fadil, mentre il Sole 24 Ore e il Tempo titolano sulla sentenza del tribunale dell’Unione Europea sugli interventi dello Stato per il salvataggio delle banche in difficoltà.