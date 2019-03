Apple ha presentato il nuovo iPad Air e il nuovo iPad mini, la cui ultima versione era stata lanciata nel 2015. Lo schermo del nuovo iPad Air è di 10,5 pollici, mentre le dimensioni dell’iPad mini rimangono fisse a 7,9 pollici. Entrambi i modelli supportano la Smart Keyboard di Apple e possono essere utilizzati insieme ad Apple Pencil, lo stilo per scrivere e disegnare sullo schermo del tablet. Hanno un sensore per le impronte digitali per sbloccarlo più facilmente e un’autonomia di utilizzo intorno alle 10 ore. L’iPad Air è disponibile nelle colorazioni argento, grigio siderale e oro, ed è in vendita al prezzo di partenza di 569 euro per il modello da 64 GB con WiFi e da 709 euro per il modello con antenna per la rete cellulare. Mentre l’iPad mini, anch’esso disponibile nelle tre colorazioni, è in vendita a partire da 459 euro per il modello da 64 GB con WiFi e 599 euro per il modello con antenna per la rete cellulare. Apple Pencil può essere acquistata separatamente al prezzo di 99 euro.