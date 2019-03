Un ponte pedonale è crollato a Mumbai, in India: si parla di almeno 4 morti e più di 30 feriti

Un ponte pedonale è crollato a Mumbai, in India, vicino alla stazione ferroviaria di Chhatrapati Shivaji: almeno quattro persone sono morte e ci sono più di trenta feriti. Altre dieci persone sarebbero ancora intrappolate sotto le macerie. Il crollo è avvenuto quando erano circa le 20, ora locale, mentre sul ponte stavano passando molte persone di ritorno dal lavoro.

#MumbaiFOBcollapse #MumbaiBridgeCollapse

A video of the rescue operation at the bridge collapse site pic.twitter.com/Nle0CsW4i5

— TOI Mumbai (@TOIMumbai) March 14, 2019