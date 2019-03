Vodafone ha presentato un piano di ristrutturazione che potrebbe portare a 1.130 licenziamenti in Italia

Vodafone ha presentato un piano di ristrutturazione che potrebbe portare a 1.130 licenziamenti, il 15 per cento dei circa 7.000 dipendenti della società in Italia. Il piano è stato presentato ai sindacati, con cui Vodafone ha detto di voler avviare una trattativa: è probabile quindi che verranno trovate soluzioni per evitare un così alto numero di licenziamenti. Tra le ragioni del piano di ristrutturazione, scrivono i giornali, c’è la riduzione dei margini di guadagno di Vodafone a causa della crescente concorrenza sul mercato italiano delle telecomunicazioni.