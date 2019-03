Un uomo è morto in una sparatoria a La Spezia

Lunedì verso le 13 un uomo è morto in una sparatoria in piazzale Fermo a La Spezia, poco distante dalla stazione della città: è stato ferito gravemente da un colpo di pistola ed è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Secondo il quotidiano ligure Il Secolo XIX, l’uomo era un ristoratore di 50 anni, che si trovava per strada con i figli quando è stato investito da un’auto dalla quale è poi sceso l’uomo che gli ha sparato. Lo sparatore, sempre secondo Il Secolo, è un sottoufficiale dell’Aeronautica, che si è costituito ai carabinieri e ora si trova in Questura a La Spezia per essere interrogato. Secondo le prime ricostruzioni di alcuni giornali la persona uccisa era un militare della Marina.