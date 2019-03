È sempre la TAV la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi: mentre continua lo scambio di accuse fra i due vicepremier Di Maio e Salvini e c’è nel governo chi sostiene che la crisi sia già aperta, il presidente del Consiglio Conte cerca di trovare una mediazione in vista della scadenza di lunedì per la pubblicazione dei bandi per la realizzazione dell’opera. Solo Libero fa una scelta diversa, occupandosi delle spese della RAI, mentre i giornali sportivi aprono sulla vittoria della Juventus sull’Udinese nell’anticipo di campionato di ieri sera grazie a due gol del giovane attaccante Kean.