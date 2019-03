Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il confronto fra il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini sulla realizzazione della TAV, e il primo giorno per la presentazione delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza, senza le code temute alla vigilia. Avvenire e il Dubbio titolano invece sull’approvazione da parte della Camera della nuova legge sulla legittima difesa, la Nazione apre sulla proposta di Salvini di ammettere comunque nelle classi i bambini non vaccinati, mentre i giornali sportivi si occupano dell’eliminazione della Roma in Champions League dopo la sconfitta con il Porto.