Amazon non venderà più i Dash buttons, i bottoni per ordinare direttamente un prodotto senza passare dal sito

Amazon non venderà più i “Dash buttons”, dei dispositivi a forma di bottone che permettevano di ordinare in modo istantaneo un prodotto specifico senza passare dal sito, e utilizzati per prodotti di consumo quotidiano come il detersivo o la carta igienica. Secondo il sito Mashable, la causa sarebbe l’introduzione dell’assistente personale di Amazon Alexa, in commercio da ormai quattro anni, tra le cui funzioni c’è quella di ordinare rapidamente i prodotti con un ordine vocale. Per continuare a sviluppare le possibilità di Alexa, Amazon ha deciso di non vendere più i Dash buttons, che erano in commercio dal 2015, ma ha detto che quelli già venduti potranno continuare ad essere utilizzati, così come i Dash buttons virtuali.