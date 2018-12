Le previsioni meteo per Capodanno

Le ricorrenze come Capodanno o il Lunedì dell’Angelo (meglio nota come Pasquetta) ci preoccupano molto per il tempo che farà: dovremo coprirci? Potremo stare all’aperto? Riuscirò a fumare fuori? Si potrà fare un barbecue? Per la notte di San Silvestro la preoccupazione principale in molte parti d’Italia è: si potranno fare – e vedere – i fuochi d’artificio? Quindi, anche se mancano due giorni e queste previsioni sono da prendere con le dovute cautele, conviene giocare un po’ di anticipo per organizzarsi meglio.

Al Nord il 31 dicembre dovrebbe nevicare soltanto nella punta nord della provincia di Belluno, e solo di mattina. Nel resto delle regioni sarà più o meno sereno fino a notte fonda e sarà soleggiato con qualche nuvola anche la mattina di Capodanno.

Al Centro sarà bel tempo di mattina e di pomeriggio, ma poi la sera del 31 dovrebbe piovere in Abruzzo. La mattina dell’1, invece, migliorerà e farà bel tempo ovunque.

Al Sud sarà sereno solo di mattina, poi il pomeriggio di San Silvestro comincerà a piovere in tutta la Puglia, in Basilicata e in Calabria. Di sera dovrebbe piovere praticamente in tutte le regioni, tranne in Sardegna. Di notte la situazione dovrebbe migliorare solo in Campania, mentre nel resto delle regioni continuerà a piovere e addirittura è prevista neve in Basilicata. La mattina di Capodanno dovrebbe migliorare, ma pioverà comunque nella costa settentrionale della Sicilia, in Molise e nella costa calabrese in provincia di Crotone.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.