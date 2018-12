Il Real Madrid ha vinto il Mondiale per club per la terza volta consecutiva

Il Real Madrid ha vinto per la terza volta consecutiva il Mondiale per club, dopo aver vinto per 4-1 la finale contro l’Al-Ain, una squadra degli Emirati Arabi Uniti che in semifinale aveva battuto gli argentini del River Plate. Per il Real Madrid hanno segnato Luka Modric, Marcos Llorente e Sergio Ramos; il quarto gol è stato invece un autogol. La finale si è giocata ad Abu Dhabi.

