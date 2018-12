Tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019

Nelle due serate di Sanremo Giovani andate in onda il 20 e il 21 dicembre sono stati annunciati tutti i cantanti che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo, che si terrà dal 5 al 9 febbraio. Il Festival quest’anno sarà alla sua 69esima edizione e vedrà in gara 24 “big” o “campioni”. Tra i 24 “campioni” ci saranno anche Einar e Mahmood, i vincitori delle due serate di Sanremo Giovani, che hanno quindi vinto la partecipazione a Sanremo tra i “campioni”.

Federica Carta e Shade, “Senza farlo apposta”

Patty Pravo e Briga, “Un po’ come la vita”

Negrita, “I ragazzi stanno bene”

Daniele Silvestri, “Argento vivo”

Ex-Otago, “Solo una canzone”

Achille Lauro, “Rolls Royce”

Arisa, “Mi sento bene”

Francesco Renga, “Aspetto che torni”

Boomdabash, “Per un milione”

Enrico Nigiotti, “Nonno Hollywood”

Nino D’Angelo e Livio Cori, “Con un’altra luce”

Paola Turci, “L’ultimo ostacolo”

Simone Cristicchi, “Abbi cura di me”

Zen Circus, “L’amore è una dittatura”

Anna Tatangelo, “Le nostre anime di notte”

Loredana Berté, “Cosa ti aspetti da me”

Irama, “La ragazza con il cuore di latta”

Ultimo, “I tuoi particolari”

Nek, “Mi farò trovare pronto”

Motta, “Dov’è l’Italia”

Il Volo, “Musica che resta”

Ghemon, “Rose viola”

Einar, “Gioventù Bruciata”

Mahmood, “Centomila volte”