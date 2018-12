Le previsioni meteo per domenica 2 dicembre

La giornata di domenica 2 dicembre sarà generalmente coperta in tutta Italia. Al Nord inizierà con una fitta nebbia in Val Padana e piogge in Valle d’Aosta. Al Centro è previsto invece cielo sereno tra Lazio, Abruzzo e Campania, che però si coprirà nel tardo pomeriggio. Nella Puglia e nella Sicilia settentrionale pioverà ad intermittenza per tutto il corso della giornata, così come in alcune zone della Calabria meridionale. In serata inizierà a piovere anche lungo l’arco alpino occidentale e nel Nord Est, con neve prevista sulle Dolomiti venete. Sono previste temperature minime in calo nel Centro Italia e stazionarie nel resto del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.