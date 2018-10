Le previsioni del meteo di domani dicono brutto tempo quasi ovunque. Nel Nord la situazione sarà particolarmente critica in Liguria, sulle aree alpine e prealpine e nel Nord-est. Le piogge dovrebbero terminare tra il tardo pomeriggio e la sera (e ricominciare venerdì). Al Centro le piogge saranno all’inizio sul settore tirrenico e durante la mattinata dovrebbero raggiungere anche quello adriatico. Sono attese piogge particolarmente forti, con possibili temporali, su Toscana, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Così come al Nord, anche qui le piogge dovrebbero attenuarsi e forse pure fermarsi verso sera. Al Sud ci saranno pioggia soprattutto in Campania e Sicilia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare