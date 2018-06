Il Frosinone è stato promosso in Serie A

Il Frosinone ha battuto 2-0 il Palermo nella finale di ritorno dei playoff di Serie B e si è così qualificato per la prossima Serie A. La finale di andata si era conclusa 2-1 per il Palermo. Per il Frosinone sarà la seconda stagione in Serie A nella sua storia dopo quella 2015-2016, che aveva concluso al 19esimo posto.

Oltre al Frosinone, sono state promosse in Serie A anche Empoli e Parma, che si sono qualificate direttamente perché prima e seconda nella classifica generale di Serie B: prenderanno il posto di Benevento, Hellas Verona e Crotone.