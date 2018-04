La chiusura del primo giro di consultazioni per la formazione di un nuovo governo è in apertura su tutti i giornali, che sottolineano le parole del presidente della Repubblica Mattarella che chiede tempo per consentire alle delegazioni dei partiti di trovare un accordo su un programma comune, e vedono più vicina l’ipotesi di un’intesa fra Movimento 5 Stelle e Lega, dopo la conferma del veto di Di Maio su Forza Italia e della volontà del Partito Democratico di non far parte della maggioranza.