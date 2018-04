È crollato un tratto delle mura di San Gimignano (Siena), non ci sono feriti

Ieri pomeriggio è crollato un tratto delle mura di San Gimignano, la famosa cittadella medievale in provincia di Siena. Non ci sono stati danni a cose o persone. Il tratto crollato faceva parte della porzione orientale delle mura, e non era accessibile al pubblico. In tutto, secondo i vigili del fuoco, è crollato un tratto alto sei metri e lungo otto. Il crollo potrebbe essere dovuto al maltempo: secondo una fonte del Corriere della Sera, «durante i sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali sarebbe stato rinvenuto un avvallamento del terreno sovrastante le mura che sarebbe riconducibile alle piogge dei giorni scorsi».