Secondo TMZ, un sito scandalistico solitamente molto affidabile per le notizie sulle celebrità statunitensi, il noto attore Arnold Schwarzenegger è stato operato d’urgenza al cuore dopo che un intervento di sostituzione del catetere non è andato bene. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. TMZ scrive che l’intervento sarebbe avvenuto al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, e che al momento Schwarzenegger sarebbe in condizioni stabili.