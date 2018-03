Quasi tutti i giornali di oggi aprono sulle trattative fra Movimento 5 Stelle e Lega per la formazione del nuovo governo, e i titoli di oggi sono più orientati al pessimismo dopo la richiesta di Di Maio di essere lui a guidare il governo e quella di Salvini di includere nella maggioranza anche Forza Italia. La Stampa invece intervista il ministro dell’Interno Minniti sulle minacce del terrorismo islamista in Italia, dopo l’arresto di un maestro a Foggia con l’accusa di educare gli alunni all’estremismo, l’Osservatore Romano apre con il viaggio in Cina del leader della Corea del Nord Kim Jong-un, mentre i giornali sportivi commentano il pareggio dell’Italia con l’Inghilterra in amichevole.