Paolo Gentiloni si è dimesso da presidente del Consiglio

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha presentato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un incontro al Quirinale nel tardo pomeriggio di sabato. Le dimissioni del governo in carica – come da prassi – sono arrivate dopo l’insediamento del nuovo Parlamento, quello eletto con il voto del 4 marzo: Mattarella le ha accettate, ma il governo resterà in carica “per il disbrigo degli affari correnti” fino alla formazione di un nuovo governo. Di fatto, l’attuale governo avrà pieni poteri fino a che Mattarella non firmerà le dimissioni del presidente del Consiglio. Nei prossimi giorni, Mattarella comincerà le consultazioni con i partiti rappresentati in Parlamento per arrivare alla formazione del prossimo governo.

Dichiarazioni alla stampa del Segretario Generale del #Quirinale #Zampetti in seguito alle dimissioni del Presidente del Consiglio #Gentiloni

Il comunicato: https://t.co/9RfYJfEzyo pic.twitter.com/rzpVCRbMyF — Quirinale (@Quirinale) March 24, 2018