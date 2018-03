I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimović

I Los Angeles Galaxy, una delle squadre di calcio più famose nel Nordamerica, hanno confermato di avere acquistato Zlatan Ibrahimović, uno dei calciatori più forti dell’ultimo decennio, che ieri aveva interrotto il suo rapporto di lavoro col Manchester United. Come hanno scritto sul proprio sito, erano due anni che i Galaxy cercavano di acquistare Ibrahimović, che ha 36 anni, è reduce da un grave infortunio e nell’ultimo periodo aveva trovato molto poco spazio allo United. Per presentare Ibrahimović – che è notoriamente per nulla modesto – i Galaxy hanno realizzato un breve video con un leone e lo slogan finale “Los Angeles, welcome to Zlatan”; lui, invece, ha comprato una pagina di giornale del Los Angeles Times per scriverci solamente “Cara Los Angeles, prego”.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) March 23, 2018