La Juventus ha pareggiato 0 a 0 contro la SPAL, nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A

La Juventus ha pareggiato in trasferta per 0 a 0 contro la SPAL nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A giocato stasera. La Juventus – che ha schierato dall’inizio Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Douglas Costa, e alla fine anche Mario Mandzukic – ha dominato la partita, soprattutto nel secondo tempo, ma è riuscita a fare pochi tiri in porta perché la SPAL ha giocato sempre in difesa, rendendo difficile creare azioni e trovare spazi. La Juventus rimane prima in classifica con 75 punti, cinque punti di vantaggio sul Napoli che però ha una partita in meno. Giocherà domani in casa contro il Genoa, e ha la possibilità di avvicinarsi a -2.