Dragon Ball FighterZ è un bel picchiaduro

/iframe>Momento nostalgia per la nuova puntata di Joypad, si parla di Dragon Ball FighterZ. La Arc System Works, un team di sviluppo giapponese specializzato nel genere picchiaduro, ha, infatti, creato un videogioco ispirato al famoso manga giapponese: un picchiaduro tecnico, ma anche estremamente accessibile. E se siete grandi appassionati del fumetto o dei cartoni animati di Dragon Ball troverete una grande fedeltà sia nei personaggi che nella storia. Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti cercheranno di recuperare tutte le sfere del drago, ovviamente nell’ordine originale indicato nella prima serie del manga.

Vuol dire che sono morto?

Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro – o rullacartoni se da piccoli frequentavate le sale giochi – ispirato alla famosa serie a fumetti giapponese Dragon Ball (serie che in Italia tantissimi conoscono per la sua versione animata, trasmessa per anni in televisione dopo pranzo). A differenza di quello che succede con molti videogiochi tratti da fumetti o serie di grande storia, Dragon Ball FighterZ non è una delusione: è stato realizzato con notevole cura per i particolari estetici ed è anche molto bello da giocare, dicono quelli di Joypad.