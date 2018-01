Napoli-Bologna è una delle partite della 22ª giornata di Serie A in programma oggi alle 15.00. Si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli e l’arbitro dell’incontro sarà Paolo Mazzoleni.

Dopo la vittoria della Juventus nell’anticipo di sabato sera, questo pomeriggio il Napoli dovrà vincere per tornare in testa alla Serie A. Giocherà contro il Bologna, un avversario ampiamente alla portata, che tra i titolari schiererà Simone Verdi, l’esterno d’attacco che pochi giorni fa ha rifiutato il trasferimento a Napoli per finire la stagione col Bologna. Il Napoli di Maurizio Sarri giocherà con la sua classica formazione titolare ma in difesa non avrà Raul Albiol, sostituito da Vlad Chiriches.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3) Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Hamsik, Jorginho, Allan; Callejon, Mertens, Insigne

Bologna (4-3-3) Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Dzemaili, Donsah; Palacio, Destro, Verdi

Dove vedere Napoli-Bologna in streaming e in diretta tv

Napoli-Bologna verrà trasmessa da Sky su Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.