Le previsioni meteo di sabato 13 gennaio

Domani, sabato 13 gennaio, pioverà quasi solo al Sud: ci saranno molte nubi sulla Sicilia settentrionale con piogge e temporali in Puglia, Basilicata e nelle aree ioniche della Calabria. Verso sera la situazione dovrebbe migliorare. Nel resto d’Italia si prevedono deboli piogge sulla Romagna meridionale, nelle Marche e sulle coste dell’Abruzzo. Altrove non pioverà, ma il sole si farà vedere molto poco. Il sito dell’Aeronautica militare – che in Italia fornisce il servizio meteororologico da più di novant’anni e che presto non lo farà più – dice che ci saranno “addensamenti” su Triveneto ed Emilia-Romagna e che ci saranno foschie dense o banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e nelle vallate (al mattino e dopo il tramonto). Sarà molto nuvoloso anche al Centro, sulla Toscana centro orientale, in Umbria, sui rilievi del Lazio e sulle regioni adriatiche.

Per quanto riguarda le temperature: le minime diminuiranno a nord ovest, in Lombardia, in Trentino-Alto Adige, nelle regioni centrali e in Calabria. Si alzeranno lievemente sulle coste del Veneto, in Friuli Venezia Giulia e nel Salento (Puglia). Le massime aumenteranno in Sicilia e di pochissimo sulle zone alpine e prealpine, sulla Pianura Padana, nelle Marche e in Calabria.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.