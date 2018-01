Le previsioni meteo per mercoledì 10 gennaio

Domani continuerà a fare brutto, più o meno come da una settimana a questa parte. Lungo il corso del Po sono previsti banchi di nebbia, in Abruzzo e Lazio piogge e temporali mentre altrove ci saranno soprattutto nuvole e ben poco sole. Scenderanno anche le temperature; le minime al centro-nord, le massime un po’ ovunque. Sui monti del Nord nevicherà sopra i 1200 metri, ma almeno la situazione non sarà grave come nel Nord America. Sono giorni difficili, insomma: lo possono ben dire anche gli abitanti del nordest dell’Algeria, che si sono trovati a far fronte alla neve sulle dune del Sahara. Da noi, invece, la neve a bassa quota dovrebbe tornare solamente venerdì in alcune zone dell’Emilia-Romagna.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica

militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.