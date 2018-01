Dove vedere Napoli-Atalanta di Coppa Italia in diretta TV e in streaming

Napoli e Atalanta giocheranno stasera il penultimo quarto di finale della Coppa Italia 2017/2018. La partita è in programma alle 20.45 allo Stadio San Paolo di Napoli e sarà arbitrata da Piero Giacomelli.

Nell’ultimo anno e mezzo Napoli e Atalanta hanno dimostrato con il gioco e con le loro vittorie di essere due fra le migliori squadre del campionato italiano. Con ogni probabilità quindi, nonostante ci saranno in campo molte riserve, la partita di stasera potrebbe essere una delle più divertenti del torneo. La prima semifinale della Coppa Italia è stata decisa la scorsa settimana, dopo i passaggi di turno di Milan e Lazio, che giocheranno l’andata il 31 gennaio e il ritorno un mese dopo, il 28 febbraio. Fra oggi e domani verrà decisa anche l’altra semifinale: la vincente di stasera andrà infatti a giocare contro la vincente di Juventus-Torino, in programma domani.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3) Sepe; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski

Atalanta (3-4-1-2) Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta TV e in streaming

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD o in streaming dal sito o dall’applicazione di Rai Play, la piattaforma streaming e on demand della Rai. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.